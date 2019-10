Majorarea, din nou, a salariului minim a fost pusa in dezbatere de Ministerul Muncii

Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent.



In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, in medie pe luna in anul 2019, reprezentand 12,43 lei/ora, iar proiectul propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.262 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 8,7%…