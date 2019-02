Majorarea alocatiilor pentru copii se realizeaza pe datorie! Cine va suporta costurile?

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ralucaa Turcan afirma ca singurul lucru bun din bugetul pe 2019 votat vineri de Parlament este majorarea alocatiilor pentru copii impusa de PNL, in pofida opozitiei PSD-ALDE. In opinia sa, „bugetul a fost adoptat si nu putem spune ca ne asteptam la vreo schimbare majora pentru romani”.

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat ca singurul lucru bun din Legea bugetului de stat pe 2019, adoptata vineri de Parlament, il reprezinta majorarea alocatiilor pentru copii, el precizand ca, dupa adoptarea acestui act normativ, liberalii nu se asteapta la "vreo schimbare majora" pentru romani,…

- Proiectul bugetului de stat pe 2019 a fost adoptat vineri de Parlament cu 275 de voturi ”pentru”, 122 ”impotriva” si 2 abtineri. Au fost adoptate si mai multe amendamente, printre care cel privind majorarea alocatiilor pentru copii si reducerea bugetelor pentru SRI, SIE si SPP fata de forma initiala…

- "Pentru a face ca amendamentul discutat mai devreme in legatura cu majorarea sumei pentru asistenta sociala, pentru a-l face aplicabil - acest amendament demagogic, care nu poate fi pus in practica, pentru simplul motiv ca sursa de finantare indicata este excedentul bugetului asigurarilor sociale…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la victoria inregistrata de opozitie in Parlament, unde s-a votat majorarea alocatiilor pentru copii de la 84 de lei pe luna la 150 de lei pe luna. Fostul premier taxeaza insa parlamentarii puterii, care au votat impotriva.CITEȘTE ȘI: Expertii…

- Avocat Onița Ivașcu Daniela, președinte PNL Sighetu Marmației: „Proiectul de lege al PNL care prevedea majorarea alocatiilor pentru copii a fost respins de Senat” Senatul a respins propunerea legislativa privind majorarea alocatiilor pentru copii, urmand ca aceasta sa fie supusa votului in Camera Deputatilor.…

- Ieri, premierul Viorica Dancila a anuntat ca salariul minim brut va creste de la 1 ianuarie la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si un an vechime in domeniu. Aceasta a precizat ca informatiile privind inghetarea pensiilor si salariilor sunt eronate, potrivit…

- Proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a trecut in 2016 de Parlament, insa a fost intors de CCR in procedura legislativa pentru ca este neconstituțional. Dupa ce a fost respins de Senat in 2017, documentul…