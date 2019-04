Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42 % dintre elevii de clasa a XII-a și peste 33% dintre elevii de clasa a XI-a din județul Covasna au obținut obținut medii de promovare la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea a fost organizata la nivel național, de Ministerul Educației Naționale…

- Un numar de 1953 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 au fost depuse in județul Covasna, in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat. Din totalul cererilor inregistrate in județul Covasna, 1.730 vizeaza copii care implinesc 6 ani pana la 31 august 2019, inclusiv…

- Un numar de 15 persoane din cartierul Orko din Sfantu Gheorghe au primit ieri diplomele de certificare a competențelor dobandite in urma participarii la cursuri de formare in diverse domenii, in cadrul unui amplu proiect dedicat incluziunii romilor. Diplomele, recunoscute nu doar in țara, ci in intreg…

- Expoziția cinegetica din Sfantu Gheorghe, care cuprinde o colecție de sute de exponate, a fost vizitata, in anul 2018, de aproape 8.000 de persoane. La acestea se adauga 1347persoane care au participat la programele gratuite, organizate cu prilejul a diferite evenimente. Și in 2018, programul Asociației…

- Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea colecțiilor, respectiv pentru achiziția de carte este una dintre printre problemele ridicate de catre bibliotecarii publici din județul Covasna, in cadrul intalnirii metodice derulate recent. Intalnirea metodica a bibliotecarilor publici din județul Covasna a fost…

- DSVSA Covasna informeaza ca astazi, 1 februarie 2019, a fost confirmata prezența virusului pestei porcine africane (PPA) la doua cadavre de porcine depistate intr-o groapa de gunoi situata la marginea municipiului Sfantu Gheorghe din județul Covasna. Reprezentanții IPJ Covasna au depistat proprietarul…

- Absolvenți de școli profesionale, de liceu, dar și persoane peste 45 de ani, persoane cu mai puțin de 5 ani pana la pensie și tineri Neets s-au angajat in luna decembrie a anului trecut, prin subvenționarea locurilor de munca, arata date recente ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- Balul Portului Popular, unul dintre evenimentele cele mai așteptate de locuitorii comunei Sita Buzaului și nu numai, a ajuns la cea de-a VII-a. Sute de persoane au anunțat participarea. Evenimentul va avea loc sambata, 19 ianuarie (a.c.), incepand cu ora 20.00, fiind organizat de catre Caminul Cultural…