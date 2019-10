Majorare salariu minim cu 100 de lei. Ludovic Orban, ironic Cu referire la anunțul ca va crește salariul minim cu 100 de lei, Ludovic Orban a declarat ca "Mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei sau cate un leu... Baieții aștia nu ințeleg, oamenii aștia nu ințeleg ca ei au fost demiși prin moțiune de cenzura, ca nu mai pot sa se comporte ca un guvern care e in funcțiune. Raman la Palatul Victoria doar pana la investirea unui guvern și nu pot sa angajeze decizii importante de guvernare, ci numai sa administreze treburile curente. Decizia privind salariul minim nu poate sa o ia decat un guvern legitim, votat de Parlament". Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

