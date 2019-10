Majorare pensii și salarii, AMÂNARE. Mircea Coșea, avertisment despre CRIZA care vine din afară Mircea Coșea: Ne afecteaza in mod direct! ”Noi suntem intr-o situație dificila pentru ca avem o expunere importanta pe industria auto și cea a transporturilor catre Germania, Franța, Marea Britanie, Italia. Marea producție pe care noi o tot prezentam ca fiind pentru firmele mari din Occident este de fapt o producție de piese, subansamble, mecanisme și produse pentru industria auto, in special cea din Germania. Deci orice fel de incetare sau reducere a exporturilor pe care Germania le face din cauza razboaielor comerciale ale administrației Trump ne afecteaza in mod direct. Asta este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incetinirea economiei Germaniei afecteaza Romania mult mai puternic decat alte țari din regiune, considera analiștii chestionați de catre MEDIAFAX, in contextul in care banca centrala a Germaniei a avertizat recent ca este posibil ca economia tarii sa fi intrat in recesiune tehnica.„Noi suntem…

- In urma cu un an, mai exact pe 17 mai 2018, Comisia Europeana a decis sa trimita Romania, Franța, Germania, Ungaria, Italia și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Ce au facut de atunci și pana in prezent ”mai-marii” țarii? Au ridicat nepasatori din umeri. In schimb,…

- In luna septembrie, piața auto a crescut cu 15,7% comparativ cu luna similara a anului anterior, iar dupa primele noua luni din 2019, se inregistreaza o creștere generala de 9,7% comparativ cu aceeași perioada din 2018, anunța APIA, anunța MEDIAFAX.Referitor la vanzarile de autoturisme noi…

- În disputa privind subvențiile europene ale Airbus, guvernul SUA strânge șurubul. La câteva ore dupa hotararea favorabila a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Washingtonul prezinta o lista de opt pagini cu produsele din Europa, care vor fi taxate vamal în plus, pâna…

- Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (901.000 tone exportate spre UE, sau 29% din total) si Vietnam (770.000 tone, 25%). Ele sunt urmate de Honduras (228.000 tone, 7%), Columbia (173.000 tone, 6%), Uganda (161.000 tone, 5%), India (157.000…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 195,9 milioane de euro (plus 22,9%), rezultand un excedent de 834,8 milioane de euro.Exporturile de porumb au totalizat 532,031 milioane de euro, reprezentand 1,5% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 450,419 milioane de…

- In aceste conditii, ponderea ocupata de autoturismele diesel a scazut pana la 31,3% din piata UE in trimestrul al doilea, fata de o cota de 36,3% in aceeasi perioada din 2018. Exceptia o constituie Germania, cea mai mare piata auto din UE, unde cererea pentru autoturisme diesel a crescut cu 3,5%.In…

- Liderii statelor care fac parte din G7 se reunesc in acest weekend in orașul francez Biarritz pentru a participa la cel de-al 45-lea summit. Principalele teme ale summitului G7 sunt cele legate de conflictele militare și cele comerciale, noteaza BBC News, care explica importanța acestei intalniri. G7…