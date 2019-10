Majorare pensii. PNL urmează decizia PSD!? Marius Budăi: Nu-i cred. Cândva au mințit Marius Budai, ministrul Muncii, a susținut in direct la Romania TV ca nu are incredere in decizia luata de Partidul Național Liberal și ca nu se va intampla așa cum spun ei. ”Nu-i cred. Este simplu. Nu-i cred. Premierul desemnat tocmai a anunțat ieri ca scutirile de impozit, date de PSD, sunt niște tertipuri populiste. Orice venit trebuie impozitat. Ce inseamna asta? Inseamna ca vor introduce impozitul pe pensiile de sub 2.000 de lei și vor reintroduce 5,5% CAS. Nu am cum sa ii cred. Pana ieri strigau sus și tare ca nu sunt bani, acuma sunt bani ca suntem in campania electorala. Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

