- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…

- Lunile calduroase de vara aduc o crestere de aproximativ trei ori a vanzarilor de aparate de aer conditionat, in comparatie cu o perioada obisnuita din an, potrivit datelor retailerului online evoMAG.ro, care estimeaza la nivelul intregului an o crestere de 35 – 40% a vanzarilor de aparate de aer…

- Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Conform…

- Vechimea medie a parcului auto din Romania, in 2018, s-a situat la 15.4 ani, peste media de 11 ani a Uniunii Europene, potrivit unei analize a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Aproape jumatate dintre masinile romanilor...

- Vanzarile de mașini diesel au intrat pe o traiectorie puternic descendenta in ultimii ani pe fondul scandalului Dieselgate și a restricțiilor impuse de unele mari orașe, in ciuda faptului ca acestea din urma sunt valabile doar pentru mașinile care indeplinesc cel mult norma de poluare Euro 5. Romania…

- Producție record la Dacia. Apetitul europenilor pentru SUV-uri a majorat productia modelului Duster si a tinut ocupata uzina Ford de la Craiova, astfel incat Dacia si constructorul american au asamblat in primele trei luni ale anului aproape 132.000 de unitati, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…