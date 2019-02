Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața in cladirea unui liceu din Capitala. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.Toti elevii au fost evacuati de catre profesori, iar flacarile au fost stinse pana la sosirea autospecialelor.

- Majestatea Sa Margareta a vazut astazi fata europeana a aeroportului Otopeni. Pana la extindere, aeroportul are cateva zone care au fost reamenajate special pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Elevii care invata in Capitala pot circula gratuit cu mijloacele de transport in comun ale Societatii de Transport Bucuresti, asta dupa ce ieri masura prin care acestia beneficiaza de gratuitate a intrat in vigoare.

