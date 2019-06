Stiri pe aceeasi tema

- Majda Aboulumosha a facut o pasiune pentru dulciuri inca din copilarie, iar de atunci a deprins, incet, incet, tainele prepararii unor prajituri absolut deliciose. De un an, și-a facut curaj și nu mai prepara torturi doar pentru prieteni, ci le vinde. Coprezentatoarea lui Cristi Brancu la emisiunea…

- La data de 13 mai 2019, pe rolul Judecatoriei Constanta s a judecat cauza in care un tanar, P.I.C., a fost trimis in judecata pentru furt calificat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul cu numar fals. In actul de sesizare a instantei s…

- Cristi Brancu a vorbit la Agenția Vip despre starea de sanatate delicata a lui Mihai Constantinescu. Potrivit celor spuse de Cristi Brancu, Mihai Constantinescu s-a simțit rau in aceasta dimineața, in jurul orelor 5-6, și a facut stop-cardio respirator in somn.

- Actorul Jason Momoa (39 de ani) este unul dintre actorii cu cea mai spectaculoasa ascensiune din ultimii ani, fiind distribuit in roluri care au starnit respectul cinefililor, mai ales in randul doamnelor, pasionate de un corp „sculptat cu dalta”. Daca nu ati auzit de Jason Momoa, sigur ati auzit de…

- Cristina Cioran, frumoasa prezentatoare de la "Acces Direct" traieste o frumoasa poveste de iubire. Cristina Cioran este o femeie fericita si implinita, iar iubitul ei este cel care ii face zilele mai frumoase.

- Fetița Majdei, Miriam implinește varsta de 7 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant, postat pe contul de socializare. Colega lui Cristi Brancu, de la „Agenția Vip”, a primit zeci de like-uri și mesaje din partea internauților. „La mulți ani, gargarița mea ! La 7 ani cand eram intrebata ce…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Sebeș. Polițiștii din Alba au reușit sa ii opreasca in trafic pe doi tineri care au furat o mașina din fața sediului unei firme de curierat. Șoferul autoturismului furat nu avea permis de conducere, in schimb avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Dupa ce a fost criticata de fani, Daniela Gyorfi a decis sa dea cartile pe fata in legatura cu asa zisele operatii estetice. Simpatica artista a fost invitata la Agentia Vip de la Antena Stars, unde a incercat sa explice cum stau lucrurile.