Majda, declarație de dragoste pentru noul iubit. “Doar te „murdărești” de ceva experiență” Majda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor pana acum. Mulatra a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj de dragoste. Majda a publicat o fotografie in care apare alaturi de iubitul ei. In descrierea acesteia a scris conversația pe care au avut-o. „Iubire… – Da. – Vezi ca te-ai murdarit de faina pe barba ? – De unde, iubirea mea?! ? Aaa .. ca am albit ? – Pai atunci sa te murdarești mai des ca iți sta bine rau ❤️ Anii nu te albesc, nu te imbatranesc, doar te „murdarești” de ceva experiența.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Adela Popescu a scris un mesaj plin de iubire pentru mama sa, care și-a aniversat ziua de naștere. Adela Popescu și-a aniversat mama. Vedeta a scris, in mediul online, un mesaj induioșator despre cea care i-a dat viața. „Mama mea, cat de mult te iubesc, tu nici nu banuiești.…

- Indonezianul Rahmat Saiful Bahri a supraviețuit in timpul tsunamiului devastator din Oceanul Indian, in 2004, și a trecut din nou peste o provocare asemanatoare, in timpul tsunamiului din luna septembrie a acestui an . Experiența de acum 14 ani l-a ajutat sa supraviețuiasca dezastrului de luna trecuta. …

- Cantarețul Andrei Ștefanescu și-a aniversat partenera de viața, ocazie cu care i-a facut o frumoasa declarație de dragoste. Andrei Ștefanescu formeaza un cuplu foarte reușit alaturi de Antonia, femeia care i-a daruit un baiețel, Ayan. Antonia a implinit astazi 26 de ani. Ea a scris un mesaj de suflet…

- Marius Elisei implinește 32 de ani, iar Oana i-a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook, acolo unde internauții i-au transmis acestuia la mulți ani și fericire. Alaturi, vedeta a postat și o fotografie in care apare alaturi de acesta. „La multi ani, iubirea mea! ?????❤ Sa ne traiești…

- Un inginer roman a fost rapit, pe 14 iulie, in Libia, de o grupare terorista necunoscuta! La mai bine de o luna de la dispariția sa, romanul apare intr-o inregistrare alaturi de un barbat, in timp ce pe fundal se afla alte doua persoane inarmate. In inregistrare, rapitorii nu cer nicio suma de bani,…

- Sore lanseaza piesa, “O sa uit”, cea mai profunda declaratie de dragoste facuta iubitului ei, Mircea. “Am scris-o extrem de repede, intr-o ora era gata. A fost genul de piesa care s-a scris de la sine, totul s-a legat usor si natural. Inspiratia pentru aceasta piesa imi sunt Erin si Mircea, pentru ca…

- Sore lanseaza piesa, “O sa uit“, cea mai profunda declarație de dragoste facuta iubitului ei, Mircea. “Am scris-o extrem de repede, intr-o ora era gata. A fost genul de piesa care s-a scris de la sine, totul s-a legat ușor și natural. Inspirația pentru aceasta piesa imi sunt Erin și Mircea, pentru ca…