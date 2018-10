Stiri pe aceeasi tema

- Dupa venirea pe lumea a Evei Maria, Elena Udrea se gandeste sa se intoarca in Romania. "Blonda de la Cotroceni" a intrat in direct prin legatura telefonica cu Cristi Brancu, la Agentia Vip si a facut cateva dezvaluiri despre intoarcerea lor impreuna, in tara.

- Mircea Badea a facut noi declarații in cadrul emisiunii sale de la Antena 3. Realizatorul tv a avut o reacție, dupa ce luju.ro a publicat dezvaluirile unui fost membru #rezist, care susține ca membrii acestei grupari consumau marijuana. ”Ma ocup cu drogurile și cu drogații. Vad ca nu se ocupa nimeni…

- Maria Constantin a avut o discuție serioasa cu foștii socrii, in privința baiețelului ei, care și-a dorit ca vara aceasta sa petreaca mai mult timp cu mama lui. Artista a povestit in cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. Recent, interpreta de muzica populara…

- Dupa ce a facut senzație la „Ferma vedetelor”, de la Pro tv, Majda vine la Antena Stars. Mulatra va fi colega lui Cristi Brancu, la „Agenția Vip”. De altfel, este pentru prima data cand o vedem pe vedeta intr-o asemenea ipostaza. „Agenția VIP este un proiect tot mai puternic o data cu fiecare sezon.…

- „Notați-va, poate afla și alții. 6.300 euro indemnizația și 4.200 forfetara, care are destinația exacta in costurile de birou, de intalniri și evenimente. Forfetarea nu intra in discuție, e destinație clara și cu facturi in spate", a explicat Mircea Diaconu, miercuri, 22 august, intr-o intervenție…

- Fosta vedeta de televiziune Anca Lungu i-a facut o declarație emoționanta in versuri baiețelului ei nou-nascut. Fosta prezentatoare a Observatorului de weekend de la Antena 1 a adus pe lume un baiețel la mijlocul acestei luni. Micuțul a primit numele Georgios Alexander. Anca Lungu este extrem de fericita…

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)