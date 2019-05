Stiri pe aceeasi tema

- HBO va difuza duminica ultimul episod al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", adaptat dupa George R. R. Martin. Postul de televiziune a dezvaluit, joi dimineata, primele imagini din cel de-al saselea episod care se anunta imprevizibil, anunța news.ro.Pentru fani, marcheaza finalul…

- Pentru fani, marcheaza finalul unei aventuri care a inceput in 2011, dar si raspunsul la o intrebare care-i framanta de opt ani: cine va urca pe tronul de fier, scrie news.ro. Citeste si Ultimul episod din Game of Thrones, cel mai mare Watch Party din Romania, pe 20 mai la Beraria H Lista…

- in episodul “The Last of the Starks”, penultimul din seria ”Game of Thrones”, personajele sarbatoreau eroismul Aryei Stark din timpul luptei de la Winterfell cand, in planul secund poate fi vazuta Daenerys Targaryen cu un pahar de carton in fața. Imaginile publicate pe rețelele sociale arata…

- Scenaristii serialului "Game of Thrones" au aratat fanilor primele doua episoade care au pregatit terenul pentru batalia epica de 67 de minute din al treilea episod intitulat "Lunga Noapte", scrie news.ro. "Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai. Numarul total al episoadelor serialului…

- Sophie Turner, actrița care joaca rolul lui Sansa Stark in serialul "Game Of Thrones" a dezvaluit, intr-o discuție purtata cu Dr Phil in emisiunea "Phil in the Blanks", ca a inceput sa fie deprimata de la varsta de 17 ani și ca depresia i s-a adancit odata cu criticile dure primite pe rețelele social…

- Duminica incepe al optulea și ultimul sezon din Game of Thrones, unul din cele mai de succes și premiate seriale, cu milioane de fani in intreaga lume. relateaza mediafax.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa. Cinci miniștri, pe LISTA NEAGRA/SURSE…

- ”The Winter Is Coming”, caderea zidului, lupta cu umblatorii albi, strategia lui Night King, jocurile de putere din Westeros, intrigile, poveștile de dragoste și finalul epopeii sunt așteptate cu sufletul la gura de mai bine de un an de catre fanii serialului Urzeala Tronurilor. HBO difuzeaza in Romania,…

- Popularitatea imensa pe site-urile de descarcari ilegale a serialului „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor” este folosita de hackeri pentru a ataca computere, relateaza nme.com, preluat de Mediafax. Numele serialului „Urzeala Tronurilor” este unul dintre cele mai cautate de pe aceste tipuri de platforme,…