- Procurorii de la Parchetul General anunța, oficial, invinuirea șefilor Jandarmeriei Romane și a secretarului de stat Mihai Chirica, in dosarul violențelor de la protestul din 10 august. Procurorii spun ca ordinul de intervenție nu a fost legal, precizand ca cel care a coordonat intervenția, Laurentiu…

- Parchetul General anunta ca seful Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, adjunctul acestuia, Sebastian Cucos si Mihai Chirica, secretar de stat in Ministerul de Interne, sunt urmariti penal pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata,…

