- Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției jandarmilor la protestul din 10 august va fi numit membru in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi discutat la Ședința Consiliului General din 17 septembrie. Cazan este in prezent urmarit penal pentru…

- Maiorul Laurențiu Cazan, in prezent șef al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, este acuzat de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals. Comisarul sef de politie…

- Ordinul de interventie pentru evacuarea Pietei Victoriei, la protestul din 10 august, emis de Laurentiu Cazan, directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, a fost dat cu incalcarea dispozitiilor legale, precizeaza PICCJ. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:…

- Maiorul Laurențiu Cazan, cel care a coordonat intervenția jandarmilor la protestul din Piața Victoriei, a fost imputernicit, miercuri, in funcția de director general al Jandarmeriei București, pentru o perioada de 6 luni, informeaza instituția, potrivit Mediafax. ”Avand in vedere faptul ca la nivelul…

- Maiorul Laurentiu Cazan, coordonatorul interventiei jandarmilor la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, a fost imputernicit sa ocupe, timp de sase luni, functia de director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, anunta Jandarmeria Capitalei.

- „Avand in vedere faptul ca la nivelul conducerii Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a incetat imputernicirea pe functia de director general a domnului locotenent-colonel Mastan Alin, pentru asigurarea continuitatii la comanda si a bunei desfasurari a activitatilor, la nivelul Inspectoratului…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat miercuri, la iesirea de la audierile de la Parchetul General, ca ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei pe care l-a semnat a respecta legea “cu strictețe”....

- Corbu a mai anuntat ca, din datele analizate pana acum, peste 160 de militari jandarmi au participat la interventia din Piata Victoriei, pe 10 august. De asemenea, el a precizat ca Prefectura inca nu a trimis ordinul de interventie, transmitandu-le anchetatorilor sa il solicite Directiei Generale de…