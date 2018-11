Stiri pe aceeasi tema

- Specializat in fizica fluidelor, un profesor al Universitatii de Vest din Timisoara a castigat o bursa in Statele Unite ale Americii si va continua acolo studiile in domeniul Fizicii Matematice. Victor Ambruș, lector la Facultatea de Fizica a Universitații de Vest din Timișoara, a caștigat o bursa Fullbright…

- Jurnaliștii de la The New York Times au publicat un articol in care au fost nevoiți sa dezminta afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus ca „Uniunea Europeana a fost creata ca sa profite de Statele Unite ale Americii in ceea ce privește importurile și asta au facut” , scrie digi24.ro.…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a solicitat sprijinul Senatului SUA pentru includerea tarii noastre in programul Visa Waiver, exprimand dorinta a cetatenilor romani de a calatori fara vize

- Aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii, Mihai Fifor, se va intalni, miercuri, la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii, generalul James Mattis, una dintre cele mai importante și influente persoane din lume. Oficialul roman și cel american vor discuta…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, luni, 24 septembrie a.c., in marja vizitei de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, la conferința cu tema revigorarii cooperarii dintre NATO și UE organizata de Center for…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a razboiului comercial,…

- Astazi, Statele Unite ale Americii comemoreaza 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Mii de oameni se vor aduna la New York City, Washington D.C. si in Pennsylvania pentru a le aduce un omagiu...

- Tehnologia de recunoaștere faciala a ajutat la printerea unui barbat care folosea un pașaport fals pentru in timp ce incerca sa intre in Statele Unite ale Americii, la aeroportul Dulles din Washington. La doar trei zile dupa ce sistemul a fost implementat, autoritațile au reușit sa determine, utilizand…