- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat joi, 6 decembrie 2018, o vizita in statul Delaware, ocazie cu care s-a intalnit cu guvernatorul statului, John Carney, cu cei doi senatori ai acestui stat, Christopher Coons și Tom Carper, cu conducerea companiei…

- Romania a reusit dezvoltarea, consolidarea si aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA in anul sarbatoririi de catre tara noastra a Centenarului Marii Uniri, a afirmat viceprim-ministrul Ana Birchall, miercuri, la Washington. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis, joi, AGERPRES, Ana Birchall…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, un discurs la sedinta solemna a plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri. Printre altele, Iohannis i-a intrebat pe "alesii natiei" daca vor continua sa promita mult si sa livreze putin.…

- Autoritatile sucevene au inceput pregatirile pentru sarbatorirea Centenarului Unirii Bucovinei cu Romania. Se monteaza deja peste o mie de steaguri si cocarde tricolore in mai multe zone ale orasului. Acestea sunt amplasate pe axul principal al municipiului, dar si in zona centrala, 1000 de steaguri,…

- Guvernatoarea statului Iowa, Kim Reynolds, a proclamat ziua de 1 decembrie 2018, drept Ziua Aniversarii a 100 de ani de la Unirea Romanilor, in statul Iowa, a transmis Ambasada Statelor Unite la București. In acest sens, guvernatoarea Kim Reynolds a emis o proclamatie oficiala prin care felicita Romania…