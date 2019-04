Maior nu a avut nici o contribuție la organizarea vizitei lui Tăriceanu în SUA Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, despre ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, ca nu stie pe cine reprezinta acesta in SUA: statul paralel, pe Kovesi sau pe Coldea? „As vrea sa contribuim la detensionarea relatiei existente in momentul de fata intre SUA si UE, pe care o vad pe cale sa se deterioreze. Eu cred ca ar fi o greseala imensa sa vada aceasta relatie slabindu-se. E bine ca aceasta relatie sa fie una directa si nu mijlocita printr-un ambasador care nu stiu pe cine reprezinta acolo, statul paralel din Romania, fundatiile Soros si anexele, pe doamna Kovesi, pe Coldea,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

