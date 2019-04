Stiri pe aceeasi tema

- "Legaturile dintre Romania si SUA au ajuns la punctul culminant de la stabilirea relatiilor diplomatice in urma cu aproape 140 de ani. In ultimii ani, relatia bilaterala dintre Romania si Statele Unite ale Americii s-a consolidat profund, pe toate dimensiunile, ajungand la un maxim istoric potrivit…

- Ambasadorul Romaniei in SUA George Maior raspunde acuzatiilor lui Calin Popescu Tariceanu conform carora nu a fost in stare sa organizeze vizite in SUA pentru oficialii romani, precizand ca presedintele Romaniei a fost primul sef de stat din regiunea central si est europeana care s-a intalnit cu…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu secretarul pentru Comerț, Wilbur Ross. Prim-ministrul roman a subliniat importanța consolidarii cooperarii economice dintre Romania și Statele Unite ale Americii, ca…

- O tanara romanca a ajuns sa fie mentor la „The Fashion Hero”, una dintre cele mai prestigioase emisiuni de modelling din Statele Unite ale Americii. Ruxandra Chiș este o bloggerița din Cluj-Napoca pasionata de fashion, travel și mașini. De curand a fost contactata de realizatorii emisiunii „The Fashion…

- (P) Material publicitar realizat in colaborare cu aparaturafiscala.ro Atunci cand un job clasic nu mai este o motivație suficienta, ideea de a deveni tu un proprietar de afacere poate fi extrem de atractiva, in ciuda tuturor necunoscutelor de care te vei lovi. Deschiderea unui business nu va fi niciodata…

- Pickleball, sportul care ia amploare in Statele Unite ale Americii, se dezvolta cu pași repezi și in Romania. Lansat la Constanța anul trecut, are acum parte și de primul turneu oficial. Constanțeni de toate varstele, practicanți sau doar curioși de a descoperi din tainele acestui sport, au acum ocazia…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut luni o intrevedere cu o delegatie comuna a Departamentului de Stat si a Departamentului Trezoreriei din Statele Unite ale Americii, in care a reiterat importanta acordata pe durata exercitarii Presedintiei Consiliului UE consolidarii…

- Ambasadorul roman a evidentiat prioritatea acordata de Romania conceptului si valentelor coeziunii ca element esential al unitatii europene, vital pentru promovarea proiectului european si a rolului global al Uniunii. Totodata, ambasadorul George Maior a subliniat dorinta Romaniei de a contribui…