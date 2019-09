Stiri pe aceeasi tema

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA și fostul director SRI, a declarat la ieșirea din sediul DNA, ca a fost chemat in calitate de martor intr-un dosar care vizeaza vizita in SUA a fostului lider PSD Liviu Dragnea. Maior a spus ca discuția a fost „placuta”.„(a fost chemat, n.r.) In calitate…

- Chemat pentru a treia oara la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Ambasadorul Romaniei in SUA, fostul șef al SRI, George Maior, s-a prezentat vineri dimineața la audieri. El a dat explicații in dosarul privind repatrierea a lui Nicolae Popa, dosar, in care Laura Codruța Kovesi…

- Viorica Dancila nu este in mod oficial presedintele PSD, ci doar interimar, anunța Antena 3 care citeaza o decizie a Tribunalului București. La ultimul congres extraordinar al PSD au fost votate mai multe modificari ale statului PSD, modificari in baza carora Viorica Dancila a fost aleasa sa conduca…

- Petre Lazaroiu, fost judecator al Curții Constituționale, a facut afirmații explozive intr-o emisiune de la Antena 3, afirmații care confirma presiunile care se fac pentru ca dosarele cu miza politica sa fie soluționate intr-o direcție sau alta. Lazaroiu spune ca s-au facut presiuni imense asupra judecatorilor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au declinat catre Direcția Naționala Anticorupție dosarul in care se faceau cercetari fața de șefi ai Universitații ”Titu Maiorescu” pentru divulgarea subiectelor la examenul de licența de la Facultatea de Drept de anul acesta. Informația a…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a cerut in ședința de vineri, 28 iunie, procurorului de ședința de la Direcția Naționala Anticorupție sa precizeze care sunt elementele de noutate pentru care DNA solicita confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care principalul vizat este fostul…