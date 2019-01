Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna vrea sa construiasca un nou spital de pneumologie in municipiul Sfantu Gheorghe, solicitand in acest scop fonduri din bugetul de stat. Presedintele CJ, Tamas Sandor a declarat marti ca viitorul spital va cuprinde, potrivit planurilor, si o policlinica si un dispensar…

- Un curs de lucrator in comerț este programat pentru luna ianuarie in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM). Cursul este gratuit și este adresat unui numar de 14 persoane, șomeri din evidența instituției. La nivel național, in ianuarie 2019 vor incepe 91 de…

- Primaria Sfantu Gheorghe a sesizat Politia in legatura cu actiunea de protest ce a avut loc pe data de 1 decembrie a.c, de Ziua Nationala a Romaniei, in foaierul Teatrului „Andrei Muresanu” din municipiu, impotriva piesei „Nu chiar 1918″, protest la care au participat mai multi membri si simpatizanti…

- De mai bine de au an, Liceul de Arte „Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe desfașoara o serie de proiecte naționale și internaționale, cu scopul de a influența pozitiv calitatea invațamantului, dar mai ales, de a crește procentul elevilor ce promoveaza examenul de bacalaureat. Denumit „Rose”, proiectul…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea unei noi expoziții foto-documentare, dedicate anului Centenar. Expoziția, intitulata „Romanii din fostele scaune secuiești și Marea Unire” va fi vernisata maine, la Miercurea Ciuc. Expoziția face parte din cadrul…

- Un turneu internațional de fotbal pe teren redus va avea loc sambata, 27 octombrie, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Cupa Unirii”. Turneul este organizat in sala de sport a Liceului Tehnologic Economic, Administrativ „Berde Aron”- Sfantu Gheorghe, de catre Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna,…

- Fiecare om are o pasiune in care ii place sa investeasca timp și resurse finaciare. Imi aduc aminte ca atunci cand eam copil, aveam colecții de pietre, șervețele și pentru o perioada scurta de timp am colecționat chei de desfacere a dozelor de suc sau bere. Dupa ce am mai crescut, am inceput sa imi…

- Conducerea Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Covasna a anuntat, luni, ca mentine interdictiile privind organizarea targurilor de animale si vanzarea furajelor pe teritoriul judetului, in contextul masurilor preventive luate impotriva extinderii pestei porcine. „Avand in vedere contextul epidemiologic,…