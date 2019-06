Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, Ambasada Romaniei in Republica Portugheza și Institutul Cultural Roman de la Lisabona, in parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR), Primaria Municipiului Batalha și Manastirea Batalha/ Direcția Generala a Patrimoniului…

- Muzeul „Conacul Bellu”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, invita publicul, astazi si maine, incepand cu ora 11.00, la sediul sau din Urlati str. Orzoaia de Sus nr. 12, ca sa participe la vernisajul expozitiei “Micul Picasso” – 2019. Organizat in colaborare cu Clubul de Pictura…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova in parteneriat cu Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploiesti invita publicul maine, la ora 11.00, la sediul sau din Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 10, la vernisajul expozitiei lunii iunie „Ilustratii din cuvinte – expozitie de caligrafie”, editia…

- In aceasta saptamana, Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a organizat o convocare cu persoanele detinatoare de detectoare de metale, tema dezbatuta avand ca subiect ”Protejarea patrimoniului arheologic”. Intalnirea a avut loc la sediul Bibliotecii Judetene ”Petre Dulfu” din Baia Mare, unde…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului - Concurs Național de Interpretare Pianistica "Iulia Hasdeu" a avut loc la Campina, pe 12 mai 2019 și s-a bucurat de participarea a aproximativ 150 de copii (preșcolari și clasele I-VIII) din țara. Este un eveniment organizat sub egida UNESCO de Asociația Culturala…

- Muzeul „Crama 1777”, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova invita publicul maine, la ora 10.30, la sediul sau din comuna Valea Calugareasca, sa participei la matineul muzeal „590 de ani de atestare documentara a localitatii Valea Calugareasca”. Potrivit organizatorilor, renumita…

- Muzeul "Crama 1777", sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova invita publicul sambata, 20 aprilie 2019, ora 10.30, la sediul sau din comuna Valea Calugareasca, str. Valea Larga nr. 139A, sa participati la matineul muzeal "590 de ani de atestare documentara a localitatii Valea Calugareasca".…

- Muzeul „Crama 1777”, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, invita publicul maine, la ora 10.00, la sediul sau din comuna Valea Calugareasca, str. Valea Larga nr. 139A, ca sa participe la matineul muzeal cu tema „Personificarea florilor de leac in basmele romanesti”. In cadrul…