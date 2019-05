Mâine, 29 mai 2019, la Museikon are loc vernisajul expoziției…

Mainei, 29 mai 2019, ora 18.00, la Museikon va avea loc vernisajul expoziției Byzantium. Expoziția gazduiește o serie de obiecte de cult bisericești, iar cu ocazia vernisajului cei prezenți vor putea asista și la un concert de muzica bizantina. Byzantium, eveniment desfașurat in perioada 29 mai – 5 iunie la Museikon, dar sub egida atemporalitații, propune viziuni contemporane asupra Bizanțului, materializate prin intermediul diferitelor manifestari și reprezentații artistice și culturale, reunite la inițiativa lect. univ. dr. Sorin Albu pentru a aduce in atenția publicului o mica parte din frumusețea…