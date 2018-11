Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 9.30, la sediul Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia in sala A9, va avea loc deschiderea oficiala a manifestarii științice internaționale ” International Conference on Management, Economics and Accounting – ICMEA 2018”. Facultatea de Științe Economice a Universitații „1 Decembrie…

- Vineri se va lansa campania de semnaturi „Un milion pentru Unire” in județul Alba. Organizatorii vor explica demersul in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc de la ora 10:00, la Hotelul Cetate. De asemenea, toți romanii, de pe ambele maluri ale Prutului, sunt invitați sa participe pe 1 decembrie,…

- Organizatorii vor explica, vineri, 2 noiembrie 2018, demersul in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc de la ora 10:00, la Hotelul Cetate. De asemenea, toți romanii, de pe ambele maluri ale Prutului, sunt invitați sa participe pe 1 decembrie, la Marșul Unirii, cu pornire la ora 08:00 din…

- Continuam serialul nostru dedicat personalitaților salajene din generația Marii Uniri cu cateva aspecte legate de viața și activitatea protopopului greco-catolic din Buciumi, Cornel Oțiel, care la Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 a participat și votat Unirea, ca delegat…

- Consilierii judeteni PSD propun acordarea post-mortem a titlului de Cetatean de onoare al Judetului Cluj “Clujean de onoare” tuturor delegaților participanți la Marea Adunare de la Alba-Iulia.”În an centenar, consilierii judeteni PSD propun acordarea post-mortem…

- Venind in intampinarea elevilor de clasa a XII-a, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești organizeaza cursuri de pregatire la matematica, pentru examenul de Bacalaureat-2019, transmite universitatea, vineri, intr-un comunicat de presa. Cursurile gratuite oferite de cadrele didactice universitare…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, in colaborare cu Episcopia Devei și Hunedoarei, Universitatea de Arta și Design Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia și Grupul Sfantul Ioan Damaschin din Cluj Napoca, va invita sa participați…