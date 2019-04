Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia – Filiala Ocna Mureș, prin Așezamantul social „Sfantul Mucenic Ciprian”, organizeaza sambata, 13 aprilie, o activitate recreativa dedicata copiilor. Acțiunea intitulata „Veniți, copii, e primavara” se va desfașura in centrul orașului Ocna Mureș in intervalul…

- [caption id="attachment_44950" align="alignleft" width="300"] Sebastiana Andriuța cu Anrdei Cozmolici imediat dupa semnarea Acordului de parteneriat[/caption] Asociația Obștesca ”Bunicii Grijulii” din Ungheni a semnat un acord de colaborare și parteneriat cu Uniunea Conducatorilor Auto din Ungheni.…

- Copiii ocrotiți in cadrul Așezamantului social „Sfantul Mucenic Ciprian” din Ocna Mureș se alatura campaniei de curațenie organizata de administrația locala, mai multe asociații, școli și licee din oraș. Acțiunea sub genericul „Curațenia de primavara – Implica-te Ocna Mureș! Orașul poate fi mai curat…

- Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Kion și Vampirina, dar și Bingo și Rolly le dau intalnire copiilor la Cinema City, intr-o proiecție speciala de episoade in premiera din cele mai indragite seriale ce ruleaza pe canalul Disney Junior. Astfel, copiii iși vor vedea eroii preferați din serialele „Mickey și…

- Mickey și prietenii sai vin in Satu Mare și promit o distracție pe cinste. Spectacolul va avea loc in data de 16 martie, la ora 17.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Prietenii lui Mickey (Minnie, Donald, Daisy, Goofy si Pluto) vin la tine in oraș pentru a se imprieteni cu toți copiii…

- Secia &bdquoMemoriale&rdquo a Muzeului Brileior ganizeaz joi 7 martie 2019ora 10 la Casa Memorial &bdquoDumitru Panaitescu Perpessicius&rdquo din strada Cetii nr. 70 o activitate dedicat FEMEII în toate ipostazele ei mam soie iubit coleg prieten&hellipVernisajul expoziiei Ce bine c eti! o expoz...

- Dupa ani de zile in care marile companii erau ocolite de inspectorii ANAF, aceștia luptandu-se doar cu IMM-urile și cu firmele mici, acum a venit și randul companiilor mari. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța ca a demarat operațiunea „Iceberg”, care reprezinta o acțiune…

