- Jandarmii Capitalei au fost instiintati, miercuri, de catre o femeie, in urma unui apel la 112, despre prezenta unei maimute intr-o curte din Sectorul 5 al Capitalei, la fata locului fiind trimisi un medic veterinar cu pusca cu tranchilizant, insa autoritatile nu au reusit in prima faza capturarea animalului.…

- Maimuța cautata de jandarmi in Capitala a fost capturata, miercuri seara, dupa cateva ore de la anunțul la 112 privind prezența animalului in Sectorul 5. Maimuța a fost gasita tot in zona, in podul unei case, anunța MEDIAFAX. Animalul aparține interlopului Nuțu Camataru, care, in trecut, avea și…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta ca a sterilizat pana in prezent, in cadrul campaniei "Sterilizarea nu te costa nimic", aproximativ 3.300 de animale fara pedigree, cu detinator, dintre care aproximativ 2.

- O campanie de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor fara pedigree, care au proprietar, este derulata de Primaria Capitalei, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor . Sterilizarea acestor animale de companie este obligatorie.