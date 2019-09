Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din București au avut treaba serioasa in ultimele zile. Ele au alergat dupa o maimuța pe strazile din sectorul 5. Polițiști, jandarmi, poliția animalelor, garda de mediu și pompieri au incercat, miercuri, toata ziua sa prinda o maimuța sprintena, care se pare ca „bananaia” pe strazi de…

- O maimuța care umbla nestingherita prin Capitala a pus pe jar toate autoritațile. Animalul, care a fost zarit in curtea unei femei ce locuiește in sectorul 5, ar aparține chiar lui Nuțu Camataru.

- O familie din București a avut surpriza sa se trezeasca cu o maimuța in curte. Animalul a escaladat gardul de beton, a intrat in curte și a inceput sa se plimbe. Vizita maimuței a fost filmata chiar de proprietara casei care spune ca voia sa iși dea copilul in leagan in momentul in care a vazut animalul…

- Un barbat de 48 de ani din comuna valceana Berislavesti a fost grav ranit, astazi, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat peste el. Medicii de la Serviciul de Ambulanta Județean (SAJ) Valcea au solicitat un elicopter SMURD pentru a fi dus la Spitalul Floreasca din Bucuresti, au anuntat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca a fost achiziționat un prim lot de locuințe de serviciu pentru medicii din Capitala. Aceștia vor avea, inițial, 176 de locuințe la dispoziție și in urmatoarea perioada vor fi puse la dispoziție 600 de locuințe. Cadrele medicale vor beneficia de o chirie…

- Un copil de aproape doi ani a fost transportat cu un elicopter SMURD la spitalul Grigore Alexandrescu din București, dupa ce a inghițit pesticide. Medicii lupta acum pentru viața baiețelului. Dupa ce a fost alaptat de mama si apoi lasat sa doarma, copilul a inceput sa se simta rau.Baiatul s-a albit…

- Peste o suta de persoane au donat sange, marți, pana la orele pranzului, pentru Mihai Constantinescu, la Spitalul Floreasca. Printre cei care au venit sa doneze s-a numarat și artistul Petre Geambașu, impreuna cu soția sa. Medicii nu le-au recoltat, insa, sange, din cauza varstei. Petre Geambașu și…

- Aparitie neobisnuita in Bucuresti! Un mistret a fost filmat in timp ce se plimba pe o strada din sectorul 6. Imaginea a fost surprinsa de o camera de supraveghere. Animalul a aparut, spre surprinderea localnicilor, pe o strada, dupa care s-a refugiat pe un teren viran