- Maimuta care a umblat nestingherita cinci zile printr-un cartier din Capitala si care a fost prinsa miercuri este in carantina. Animalul, un mascul de 13 kilograme si jumatate, este foarte speriat si nu vrea sa manance. Medicii ii vor face mai multe investigatii zilele urmatoare.

- O maimuta a ajuns in curtea unei familii din sectorul 5 al Capitalei. O femeie se afla in curte cu copilul sau, a observat cum maimuta se urca pe gard, scrie Antena 3. In imagini se observa cum animalul...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat un comunicat de presa de unde aflam ca Ministerul Transporturilor a emis cea de-a doua Autorizație de Construcție necesara demararii și executarii lucrarilor de construcție de la Pasajul Domnești. ...

- ORDINE CLARE… Chiar daca nu a votat-o pe Viorica Dancila drept candidatul PSD la prezidentiale, Dumitru Buzatu a primit “tema” de la Bucuresti, pentru strangerea de semnaturi in favoarea candidaturii presedintei PSD. Cum, de data aceasta nu o mai poate da la intors, seful PSD de la Vaslui si-a pregatit…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Politia Municipiului Buzau si din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale cu privire la autovehicule ce figureaza ca fiind furate, a fost gasit, pe raza municipiului, un astfel de autoturism. Din verificarile efectuate,…

- In Romania sunt inregistrati oficial peste 250.000 de someri, iar cateva zeci de mii incaseaza indemnizatie de somaj, cea mai mare fiind de peste 15.800 de lei. Indemnizatia de somaj de 15.824 de lei a fost incasata de un fost director general de societate comerciala, arata Wall Street.…

- Dupa o pauza de aproape doi ani, timp in care s-a axat pe compus si si-a lasat amprenta pe single-urile unor artisti precum Cleopatra Stratan, Lidia Buble, What’s UP si Andra, florianrus revine cu un nou single, in colaborare cu MIRA. Scrisa de florian alaturi de echipa DeMoga, piesa “Strazile din Bucuresti”…

- Mai intai evenimentul: In Sala Media a Teatrului National din Bucuresti, a avut loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania, moderata de Nicolae Manolescu, presedintele USR. Sala arhiplina de poeti, prozatori, critici literari, eseisti, dramaturgi, directori de edituri si reviste literare, cat…