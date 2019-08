Maidanezii, din nou pe străzi Maidanezii au ajuns, din nou, pe strazile din județul Hunedoara. Serviciul de ecarisaj nu mai funcționeaza dupa ce Curtea de Conturi a declarat drept ilegala asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu primariile pentru inființarea Serviciului județean pentru ocrotirea animalelor fara stapan. Oficialii Consiliului Județean Hunedoara anunțau ca se cauta soluții pentru rezolvarea problemei, insa pana acum nu a fost identificata o varianta viabila prin care instituția județeana sa poata susține financiar aceasta activitate. Activitatea de ecarisaj in judetul Hunedoara a fost gestionata… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

