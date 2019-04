Stiri pe aceeasi tema

- GURAHONȚ. De o saptamana, de cand a primit sentința de opt ani de inchisoare cu executare – Valentin Tamaș -, condamnat pentru ca a impușcat un padurar, este de negasit. Barbatul a fost prins de padurar la braconaj, pe dealurile impadurite din preajma Gurahonțului, mai exact la Brazii,…

- Au fost gasiti vinovatii pentru dezastrul ecologic de pe campurile si fondurile de vanatoare din judetul Arad, unde saptamana trecuta au fost descoperite cadavrele a zeci de caprioare si alte animale salbatice. Este vorba despre mai multi fermieri care au primit amenzi usturatoare, dupa ce au folosit,…

- Un barbat din orașul Arad si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul 9 al blocului in care locuia. In momentul scandalului in locuința se afla și copilul de 10 ani al celor doi soți.Surse judiciare…

- Hipopotamii, animalele de trei tone care au fost lasate moștenire de Pablo Escobar, traiesc liberi și distrug ecosistemul din apropierea fostului domeniu al celebrului traficant de droguri. Localnicii se plang ca mamiferele uriașe s-au inmulțit precum cainii vagabonzi, iar autoritațile din Columbia…

- O cisterna cu alcool s-a rasturnat intr-o localitate din Kazahstan, in apropiere de hotarul cu Rusia. Localnicii s-au mobilizat rapid si au inceput sa stranga bautura in galeti si alte recipiente.Mai mult decat atat, si-au sunat cunoscutii sa vina dupa alcool.

- O localitate din Europa are una dintre cele mai ciudate situatii admnistrative din lume: are in jur de 30 de granite in interiorul ei. Locuitorii nu doar ca reusesc sa faca fata, dar chiar profita de aceasta anomalie.

- Un tanar a fost omorat și altul a ajuns la spital. Totul s-a intamplat in cursul nopții, pe drumul județean Covasanț-Cuvin. Pana la aceasta ora, faptașul nu este prins. „Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca la data de 27 ianuarie, in jurul orei 23. 20, o persoana necunoscuta…

- Localnicii unui sat din Tara Hategului primesc adesea vizitele neobisnuite ale zimbrilor. Animalele masive, ratacite de turma trimisa la resalbaticire, pun stapanire pe livezile oamenilor, unde se infrupta din claile de fan.