- Romania ar putea beneficia de expertiza germana in domeniul digitalizarii administrației publice, in proiecte “smart city” sau in domeniul educației vocaționale și duale, au agreat luni, in cadrul unei intrevederi, secretarul de stat Paula Pirvanescu și Ullrich Sierau, primarul general din Dortmund,…

- Și 15 ani de la aderarea la NATO Editia cu numarul 19 a reprezentatiei aeriene Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2019 are loc sambata pe Aeroportul Baneasa din Capitala. Evenimentul este organizat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Romaero, Fortele…

- Romania s-a situat, anul trecut, pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, cu o productie de 1,8 miliarde litri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Cu o productie de 8,3 miliarde litri (21% din productia totala…

- Statisticile arata ca in Romania un utilaj agricol este folosit de peste 3 ori mai mult fata de media europeana, si cu mult mai mult fata de tari precum Germania, Olanda sau Austria. Acest lucru este cauzat, in principal, de lipsa investitiilor in tehnologizarea agriculturii romanesti. Pentru a ajunge…

- Preluarea UPC de catre grupul Vodafone, in Romania, se va finaliza pana la sfarșitul lunii iulie. Comisia Europeana a aprobat joi achiziția care face parte dintr-o tranzacție mult mai mare, de 18,4 miliarde de euro intre Vodafone Group și Liberty Global. In cadrul tranzacției Vodafone Group va prelua…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde euro in perioada ianuarie-mai, cu 32,6% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie-mai 2018, deficitul de…

- Operatorul britanic de telefonie mobila Vodafone Group Plc urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din…

- Cea mai mare parte a exporturilor romanesti se indreapta catre tarile din Vestul Europei, Franta, Germania, Italia si Regatul Unit absorbind 57% din bunurile si serviciile catre Uniunea Europeana si 44% din totalul exporturilor (adica aproximativ 37,2 miliarde de euro pe parcursul anului 2018), rezultand…