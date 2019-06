Stiri pe aceeasi tema

- Motto: „Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi!” In cultul ortodox, rugaciunile catre Maica Domnului sunt cele mai frumoase, cele mai des intalnite, cum ar fi Acatistele, Paraclisele, Canoanele, precum si toate celelalte rugaciuni umilicioase ramase mostenire pentru noi din tezaurul…

- Una din expresiile frecvent intalnite in popor, chiar si la o parte din cei care considera ca sunt crestini ortodocsi, este ca „n-a venit nimeni de dincolo sa spuna ce-i acolo” cu toate ca Sfanta Traditie si Sfanta Scriptura ne limpezesc cu mare exactitate intelegerea dualitatii „rai vesnic – odihna…

- UPDATE Pilotul avionului de mici dimensiuni prabusit miercuri dupa-amiaza in zona barajului Siriu este un cunoscut om de afaceri din Cluj. Mihai Covaciu este un dezvoltator imobiliar care a investit masiv in constructia de apartamente in Brasov, Rasnov si Cluj. Omul de afaceri era un pasionat al zborului…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat oficial ca a fost constituita o escorta formata din polițiști romani care se va deplasa in Madagascar pentru preluarea lui Radu Mazare. In urma informarii transmise de autoritatile din Republica Madagascar, la data de 14 mai a.c., cu privire la admiterea…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis de conducere sambata noapte dupa ce a fost prins de politisti ca circula cu 103 kilometri/ora in Bucuresti. Surse din poliție, citate de Mediafax, au precizat ca viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost sanctionat de politisti…

- Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a anunțat, marți, in cadrul unei declarații de presa, ca suspenda procedura de numire a unui nou procuror general. Ana Birchall a anunțat ca suspenda procedura de selectare a procurorului general pana la numirea unui ministru cu drepturi depline la Justiție.…

- Avand in vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generala Anticorupție (DGA), in cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar și cu personalul de execuție prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…

- Motto: „Iar mie, sa nu-mi fie a ma lauda, decat numai in crucea Domnului nostru Iisus Hristos” (Galateni 6, 14) Din pricina numeroaselor incercari ale vietii, oamenii de toata varsta invata vrand-nevrand sa-L caute pe Dumnezeu. Dar adevarata cale ce duce la Adevarul-Hristos trece prin Cruce spre Inviere.…