- Prim-ministra Maia Sandu și vicepremierul Andrei Nastase s-au intalnit in aceasta dimineața cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Președintele roman a salutat vizita prim-ministrei la București și i-a asigurat pe oficialii de la Chișinau de sprijin.

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, are marți, la Parlament, o intrevedere cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, in contextul crizei politice care a avut loc la Chișinau. Sandu a declarat ca iși asuma responsabilitatea de a reda increderea in instituțiile Republicii Moldova,…

- La finalul intalnirii, cei doi inalti oficiali vor avea o declaratie comuna de presa. Sefa executivului de la Chisinau se va mai intalni, la Bucuresti, cu premierul Viorica Dancila si cu reprezentanti ai Parlamentului, a aratat, luni, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, intr-o…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi primita de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, marti dimineata, la Palatul Cotroceni, arata Administratia Prezidentiala. La finalul intalnirii, cei doi inalti oficiali vor avea o declaratie comuna de presa. Sefa executivului de la Chisinau se va mai…

- Potrivit prim-ministrului Republicii Moldova, in cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua la Bucuresti pe 2 iulie, discutiile cu autoritatile romane se vor axa pe dezvoltarea mai multor proiecte cu ajutor din partea Romaniei."Ne dorim acum sa se urgenteze implementarea anumitor proiecte,…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, socialista Zinaida Greceanii, i-a multumit presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru ”pozitia ferma de sustinere a noii majoritati parlamentare si coalitiei guvernamentale”, intr-un mesaj transmis vineri cu ocazia unei intrevederi cu consilierul prezidential…

- Președintele PAS, Maia Sandu, aduce mulțumiri Romaniei și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, politiciana saluta apelul Președintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la soluționarea,…

- Uniunea Salvați Romania a transmis un mesaj de solidaritate „fața de forțele cu adevarat pro-europene de la Chișinau” și declara ca este nevoie de „o recunoaștere internaționala, in special din partea Romaniei a noului guvern al Republicii Moldova”.