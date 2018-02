Maia Sandu va folosi ocazia de a participa la alegerile locale din municipiu „pentru a scoate Capitala de sub controlul PD”

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. La 20 mai, în municipiul Chișinau ar putea fi organizate alegeri locale noi. Vinerea trecuta, Dorin Chirtoaca, și-a depus oficial demisia din funcția de primar general al municipiului Chișinau la Consiliul Municipal Chișinau (CMC) și la Comisia Electorala Centrala…

- Primarul interimar al Capitalei Silvia Radu nu a decis, deocamdata, daca va participa la alegerile locale noi, care vor fi organizate in municipiul Chișinau. Asta dupa ce vineri, Dorin Chirtoaca și-a dat demisia din funcția de primar general.

- Creșterea economiei naționale, a salariilor, indexarea pensiilor și marirea îndemnizațiilor. Sunt doar câteva din realizarile facute de PDM în perioada de când este la guvernare. Liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, a tras bilanțul activitații PDM și și-a anunțat prioritațile…

- Dorin Chirtoaca și-a anunțat demisia din funcția de primar al Capitalei. Potrivit Codului Electoral, alegerile au loc in urmatoarele situații: a) daca consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenta lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numarul stabilit de Legea privind administratia publica locala;…

- „Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamnat la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce…

- Intrebata daca va colabora cu presedintele reales, Alexandru Dedu, ea a raspuns ca ii este greu sa creada acest lucru."Daca nu am putut colabora in primii doi ani cat a fost presedinte, mi-e greu sa cred ca vom colabora de acum incolo. Probabil ca as fi putut suna mai multi oameni, dar…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- Maia Sandu a reacționat la declarația lui Renato Usatii care a spus ca e posibil ca lidera PAS sa se fi intalnit recent cu Vlad Plahotniuc. Maia Sandu neaga declarația și mai spune ca a refuzat atunci cand reprezentanți ai familiei social democrate din Parlamentul European i-au propus o intalnire cu…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, afirma ca nu va admite repetarea scenariului din 2014, cind partidul sau a fost exclus din cursa electorala pe ultima suta de metri, comunica Noi.md. Politicianul a anunțat ca va inscrie in cursa electorala pentru acest an doua partide – Partidul Nostru și…

- Sala Polivalenta Dunarea din orasul nostru a gazdut sambata seara partida Arcada Galati - Unirea Dej care a contat pentru cea de-a 19-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Asa cum ne-am obisnuit deja, baietii antrenati de Nicu Harabagiu si Marian Apostu s-au jucat cu focul si au pus serios la incercare…

- Dupa mediatizarea cazului unei directoare de gradinita privata din Capitala care a fost injunghiata mortal de fostul sau sot si la presiunile societatii civile, Guvernul a aprobat, joi, o modificare legislativa, fiind introdus Ordinul de protectie provizoriu. Cu ajutorul acestui instrument politistii…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Prezentatoarea TV Ksenia Sabciac, care candideaza pentru alegerile prezidențiale din Rusia, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru Duma de Stat in 2021. Imediat dupa alegerile din martie, ea va incepe sa-și formeze mișcarea.

- Dupa alegerile parlamentare din anul curent, Partidul Democrat va fi pilon de guvernare și va discuta cu toți cei care vor intra in Parlament. eclarația a fost facuta de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, in carul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a ajuns duminica in fruntea primului tur al alegerilor prezidentiale, marcat de un puternic absenteism, si se va confrunta cu candidatul de stanga Stavros Malas in turul al doilea, peste o saptamana, potrivit Rador care citeaaza Le Vif. Liderul in varsta de 71…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Cativa clujeni au pornit, miercuri, pe jos, catre Bucuresti, intr-un 'Mars al sperantei', dupa cum il numesc, sperand sa ajunga in 20 ianuarie in Capitala, unde vor sa participe la mitingul de protest fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii, care au pornit miercuri…

- Taxe si impozite locale. Mai multe primarii din Capitala sau din provincie au publicat programul Directiilor de Taxe si Impozite, unde pot fi platite taxele si impozitele datorate de cetateni pentru 2018. Mai mult, in unele orase sunt anuntate majorari, in timp ce alti edili au ales sa mentina nemodificate…

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, i-a felicitat pe toti cetatenii Republicii Moldoa cu ocazia Anului Nou. Liderul PDM a menționat ca tot ceea ce a construit si proiectat in anul 2017 va aduce roade bune in anul ce urmeaza.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Deputatul PNL Mihai Voicu le-ar fi solicitat membrilor de partid care doreau sa ocupe un loc pe liste la alegerile din 2012 sa cotizeze catre partid cate 16.400 de lei, suma care urma sa fie multiplicata in functie de importanta postului de care era interesat cel care dadea banii. Procurorii…

- Dragnea a gasit soluția pentru bugetele primariilor, in 2018: Guvernul va suplimenta fondurile la rectificarea din vara, a spus liderul PSD, la Parlament, vineri. Liviu Dragnea a mai spus ca in primavara anului viitor se doreste finalizata Legea finantelor publice locale. Plenul Parlamentului a respins,…

- Liberalii turdeni s-au declarat convinși ca vor caștiga alegerile locale din anul 2020. Daca, insa, convingerea lor este similara cu convingerea ca strazile Petru Maior și Albinei sunt in zona A de impozitare, cum au afirmat in mod incorect, atunci... e clar ca 2020 le va aduce vești neplacute. Read…

- vezi galeria Distileriile Alexandrion, liderul pietei romanesti de bauturi spirtoase, au o productie anuala de 8 milioane de litri hidratati, ceea ce inseamna 15 milioane de sticle, reprezentand peste 100 de tipuri de produse. Fabrica este situata in zona Dealu Mare, Bucov - Pleasa, judetul Prahova,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, bugetul pentru anul 2018, afirmand ca acesta nu creste salariile si pensiile romanilor si ca dezbaterile parlamentare care vor avea loc saptamana viitoare ar trebui sa fie dedicate legii bugetului de stat, nu si legilor justitiei. “Este…

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- In urma briefingului organizat de Partidului Democrat din Moldova, Maia Sandu spune intr-o postare pe Facebook ca „Plahotniuc utilizeaza briefingurile de presa pentru a invața sa citeasca fluent".

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Igor Dodon, Maia Sandu, Pavel Filip și Dorin Chirtoaca sunt politicienii care se bucura de cea mai mare incredere a populației. Asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Moldova.

- Succes electoral pentru președintele venezuelean Nicolas Maduro, al carui partid a triumfat in alegerile locale de duminica. Socialiștii au caștigat 300 din totalul de 335 de primarii din țara. Un succes posibil și pentru ca cea mai mare parte a opoziției a boicotat scrutinul.

- Mesajele lozincarde impotriva coaliției de guvernare, sustinerea mișcarilor de strada ale adepților #rezist și acțiunile politice ale USR par a fi in totala contradictie cu activitatea de business derulata de proaspat alesul președinte al acestei formațiuni politice parlamentare. Liderul USR, Ilie…

- Un grup de ONG-uri constantene anunta ca duminica, 17 decembrie, vor protesta fata de majorarea taxelor si impozitelor locale in anul 2018. Organizatorii acuza Primaria Constanta de lipsa de transparenta.

- Președintele Mișcarii „Antimafie”, Sergiu Mocanu, susține ca liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, a revenit din turneul din SUA, iar in timpul sarbatorilor de iarna ar urma sa ajunga premierul R. Moldova. O declarație in acest sens a fost facuta prin intermediul unui mesaj video pe facebook.…

- "Niciun reprezentant al PNL nu va mai participa la nicio dezbatere publica si la nicio emisiune la care va participa acest individ (Serban Nicolae - n.r)", a spus Ludovic Orban. El a adaugat ca, la Senat, liberalii vor cere sanctionarea acestuia. "Nu poate fi acceptat acest mod…

- Liderul gruparii Hamas a cerut o noua revolta împotriva Israelului, dupa decizia luata de Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala statului evreu. ”Ar trebui sa chemam la și sa lansam o intifada, în fața amenințarii zioniste” a spus Ismail Haniyeh, într-un…

- Liberalul Valeriu Munteanu indeamna chișinauenii sa boicoteze „bradul oligarhic” instalat in Piața Marii Adunari Naționale, „in semn de protest fața de modul cum ne trateaza guvernarea”. „Chișinaul este singura capitala europeana care nu a aprins luminițele de sarbatoare pe 1 decembrie. Și acest lucru…

- Un imobil din localitatea germana Bergkamen, in care se aflau si romani, a fost cuprinsa de flacari. 33 de persoane au ajuns la spital, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Consulatul General al Romaniei la Bonn urmarește indeaproape evenimentele legate de incendiul produs la data de 1…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, considera ca primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, este afiliata Partidului Democrat si ca aceasta aplica aceleasi metode de administrare publica ca si democratii.

- Chișinaul poate deveni un oraș al luminilor, in acest mod, Agenția pentru Inspectarea și Restaurarea Monumentelor a organizat un concurs in care arhitecții și designerii vor putea aduce mai multa lumina capitalei.

- "In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența de preț, furnizarea de energie, deci am cheltuit 10 miliarde de euro, daca nu mai mult, pe subvenția pentru diferența de preț ca toți sa…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca Transnistria va respecta decizia cetatenilor dintre Prut si Nistru in cazul desfasurarii unui referendum pe tema Unirii Republicii Moldova cu Romania. Pe de alta parte, presedintele nerecunoscut sustine ca acest fapt inca o data va demonstra ca…

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a contestat in judecata ordonanța procurorului de a refuza intentarea urmaririi penale pentru uzurparea puterii de stat depusa anterior pe numele lui Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat. In plangerea depusa pe 22 noiembrie curent…

- Zilnic auzim ca angajatii unei societati comerciale, institutii a statului, regii autonome, ONG uri, partide politice au organizat un protest in fata prefecturilor, sau in cine stie ce piata celebra din capitala. Zilnic auzim ca angajatii unei societati comerciale, institutii a statului, regii autonome,…

- Au spus NU agresiunii domestice. Zeci de tinere, membre ale Organizației de Tineret a Partidului Democrat din Moldova, au imparți panglici in Capitala de Ziua internaționala impotriva violenței asupra femeii.

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, considera ca, in pofida criticilor la adresa Partidului Democrat (PD) facute din „diferite studiouri de televiziune”, formațiunea sa este „foarte populara” in teritoriu. O dovada in acest sens, potrivit lui Candu, sunt rezultatele alegerilor locale noi din…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…