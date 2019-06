Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Republicii Moldova in Israel va ramane la Tel Aviv si nu va fi mutata la Ierusalim. Prim-ministra Maia Sandu sustine ca nu exista o decizie a fostului Guvern ce ar spune ca Ambasada va fi mutata, desi ex-premierul Pavel Filip anuntase anterior despre o hotarare a Executivului in acest sens.

- "Aceasta decizie denota disperare, este o ofensa la adresa SUA. Atunci cand un guvern expirat care nu mai are putere legitima, se apuca sa ia asemenea decizii... Sunt sigura ca SUA n-o sa aprecieze aceasta atitudine si aceasta actiune. O bataie de joc din partea lui Filip si a coechipierilor sai',…

- Criza profunda la Chișinau, cu doi premieri și doua guverne. Aseara, guvernul Filip, al democratilor condusi de Vlad Plahotniuc, a adoptat o masura surprinzatoare legata de mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Guvernul moldovean condus de democratul Pavel Filip, care actioneaza in paralel cu executivul Maiei Sandu, investit in weekend de noua majoritate parlamentara PSRM-Blocul ACUM, a aprobat marti de urgenta transferul Ambasadei Republicii Moldova in

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata din orasul Tel Aviv in Ierusalim.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți seara, ca iși menține poziția privind necesitatea mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și crede ca acest lucru nu va afecta relațiile cu statele arabe. ”Imi mențin punctul de vedere. Cred ca acest lucru trebuie sa ni-l asumam. Ca fiecare…

- PSD considera ca "atacurile" presedintelui Klaus Iohannis cu privire la pozitia exprimata de prim-ministrul Viorica Dancila în legatura cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim denota un "amatorism total" al sefului statului în materie diplomatica…

- ”Trebuie sa discutam subiectul in CSAT!”, a zis Dragnea. ”Subiectul mutarii ambasadei Romaniei trebuie finalizat ca și discuție și decizie. Eu mi-am exprimat susținerea pentru mutarea Ambasadei. Decizia nu este la mine. Cred ca intr-un timp rezonabil, in CSAT, trebuie abordat acest subiect”,…