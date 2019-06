Timişoreni revoltaţi pentru că unele supermarketuri din oraş nu au grupuri sanitare

Mai mulți cititori ne-au sesizat la redacție că la două supermarketuri de pe bulevardul... The post Timişoreni revoltaţi pentru că unele supermarketuri din oraş nu au grupuri sanitare appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]