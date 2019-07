Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra Maia Sandu impreuna cu noul Cabinet de miniștri au avut astazi o intrevedere cu ambasadorii Uniunii Europene acreditați in Republica Moldova. Șefa Executivului a relatat diplomaților despre cele mai recente activitați și lista prioritaților guvernului, dar și despre rezultatele vizitelor…

- Posibilitatile de consolidare a dialogului la nivel inalt dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, lansat la Chisinau cu cateva saptamani in urma, au fost discutate miercuri de prim-ministrul Maia Sandu, aflata in vizita oficiala la Bruxelles, si comisarul european pentru politica europeana…

- 'Avem mare nevoie de sprijinul Romaniei. (...) Din pacate, mostenirea regimului oligarhic din Republica Moldova este foarte grea pentru cetatenii nostri', a afirmat sefa Executivului de la Chisinau. Ea a spus ca printre prioritatile guvernului sau se numara consolidarea statului de drept, combaterea…

- Tot ce conteaza sunt faptele și tocmai de aceea Guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut in totalitate increderea UE UE nu mai acorda cecuri in alb Republica Moldova are, in momentul de fața, in Maia Sandu, prim-ministrul cel mai reformator [caption id="attachment_46142" align="alignleft" width="300"]…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intalnire miercuri, 19 iunie, la Chisinau, cu comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn. Premierul a declarat ca „astazi am decis sa reluam la modul cel mai serios dialogul politic intre Republica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, in numele Guvernului Romaniei, pentru preluarea mandatului de prim-ministru.Premierul Romaniei iși exprima increderea ca Executivul de la Chișinau va continua parcursul european…

- ​Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Guvernul condus de Maia Sandu este unul legitim, pe care Uniunea Europeana l-a recunoscut. Cu toate acestea, în momentul de fața, pro-europenii de la Chișinau nu au un partener în Guvernul de la București. ​„Exista un nou…

- Rareș Bogdan spune despre criza politica de peste Prut ca s-a stabilit o foaie de parcurs.„Sa fie limpede! Nu putem lasa Republica Moldova in haos, la dispoziția celor care și-o doresc o feuda, o zona gri a corupției și criminalitații organizate la granița de est a Uniunii Europene! Este crucial…