Republica Moldova are nevoie de sprijinul si experienta Romaniei in consolidarea capacitatilor administratiei publice locale, dar si centrale, a declarat prim-ministrul moldovean, Maia Sandu, marti, la finalul intrevederii avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Am avut discutii constructive si importante, atat cu privire la relatiile bilaterale, cat si cu privire la agenda europeana a Republicii Moldova. (...) Am profitat de aceasta oportunitate pentru a face un schimb de opinii privind sincronizarea actiunilor comune pentru a oferi mai multa substanta dezvoltarii Parteneriatului…