- Fostul președinte Traian Basescu susține ca oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc incearca sa cumpere bunavoința SUA prin anunțul de marți seara privind mutarea ambasadei molodevenești din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Totul, in contextul in care SUA a transmis ca voința poporului moldovenesc,…

- Premierul ales de deputatii Partidului Socialistilor (prorus) si ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), Maia Sandu, a declarat dupa sedinta de luni a guvernului sau ca ia in calcul sa cheme sustinatorii blocului la Chisinau pentru sustinerea noului guvern, dar spera ca nu se va ajunge la o astfel de situatie,…