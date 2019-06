"Ii adresez sincere felicitari domnului Dacian Cioloș pentru alegerea domniei sale in funcția de Președinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European. Pentru Republica Moldova este esențial sa aiba cat mai mulți prieteni in instituțiile europene, iar domnul Cioloș este un prieten și un aparator al democrației și statului de drept in țara noastra.

Guvernul de la Chișinau ii dorește domnului Cioloș mult succes in realizarea obiectivelor pe care și le propune și, mai ales, in promovarea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeana", a transmis Maia Sandu.