Stiri pe aceeasi tema

- Tot ce conteaza sunt faptele și tocmai de aceea Guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut in totalitate increderea UE UE nu mai acorda cecuri in alb Republica Moldova are, in momentul de fața, in Maia Sandu, prim-ministrul cel mai reformator [caption id="attachment_46142" align="alignleft" width="300"]…

- Asistenta financiara pentru Republica Moldova ar putea fi reluata la toamna, a declarat miercuri comisarul european pentru politica de extindere si vecinatate, Johannes Hahn, aflat intr-o vizita la Chisinau, informeaza presa de peste Prut. In cadrul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o alaturi…

- "Ii adresez sincere felicitari domnului Dacian Cioloș pentru alegerea domniei sale in funcția de Președinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European. Pentru Republica Moldova este esențial sa aiba cat mai mulți prieteni in instituțiile europene, iar domnul Cioloș este un prieten și un aparator…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, in numele Guvernului Romaniei, pentru preluarea mandatului de prim-ministru.Premierul Romaniei iși exprima increderea ca Executivul de la Chișinau va continua parcursul european…

- Președintele PAS, Maia Sandu, aduce mulțumiri Romaniei și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, politiciana saluta apelul Președintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la soluționarea,…

- Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova, a comentat despre posibilitatea ca Laura Codruța Kovesi sa fie numita procuror șef al Republicii Moldova, in contextul in care noua alianța de la Chișinau, dintre blocul ACUM și socialiștii lui Igor Dodon, au decis sa modifice…

- ​Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Guvernul condus de Maia Sandu este unul legitim, pe care Uniunea Europeana l-a recunoscut. Cu toate acestea, în momentul de fața, pro-europenii de la Chișinau nu au un partener în Guvernul de la București. ​„Exista un nou…

- Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, copresedinta blocului ACUM, spune ca Johannes Hahn, comisarul european pentru politica vecinatatii si negocieri de extindere, vine cu o vizita in Republica Moldova la invitatia liderilor opozitiei. Invitatia a fost lansata acum o saptamana,…