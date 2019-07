Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatile de consolidare a dialogului la nivel inalt dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, lansat la Chisinau cu cateva saptamani in urma, au fost discutate miercuri de prim-ministrul Maia Sandu, aflata in vizita oficiala la Bruxelles, si comisarul european pentru politica europeana…

- Posibilitatile de consolidare a dialogului la nivel inalt dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, lansat la Chisinau cu cateva saptamani in urma, au fost discutate miercuri de prim-ministrul Maia Sandu, aflata in vizita oficiala la Bruxelles, si comisarul european pentru politica europeana…

- Tot ce conteaza sunt faptele și tocmai de aceea Guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut in totalitate increderea UE UE nu mai acorda cecuri in alb Republica Moldova are, in momentul de fața, in Maia Sandu, prim-ministrul cel mai reformator [caption id="attachment_46142" align="alignleft" width="300"]…

- Comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, saluta „transferul pasnic al puterii” de la Chisinau si o felicita pe prim-ministra Maia Sandu pentru „masurile pe care le-a luat deja pentru a incepe implementarea programului de reforma al Guvernului”. Despre…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, in numele Guvernului Romaniei, pentru preluarea mandatului de prim-ministru.Premierul Romaniei iși exprima increderea ca Executivul de la Chișinau va continua parcursul european…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Republica Moldova traverseaza o criza politica. Întreaga comunitate internaționala monitorizeaza situația de la Chișinau. Dar cel mai mult moldovenii se intereseaza cum poate fi soluționata criza. Cât de necesare sunt în opinia cetațenilor…

- Probabil nu mai sunt dubii in ceea ce privește recunoașterea noii guvernari din RM de catre Uniunea Europeana. Intrebat de jurnaliști pentru ce se afla la Parlament, Ambasadorul UE la Chșinau, Peter Michalko a menționat ca se afla aici pentru a se intalni cu „domnul Nicu Popescu care a fost numit ministru…

- ​Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Guvernul condus de Maia Sandu este unul legitim, pe care Uniunea Europeana l-a recunoscut. Cu toate acestea, în momentul de fața, pro-europenii de la Chișinau nu au un partener în Guvernul de la București. ​„Exista un nou…