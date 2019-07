Stiri pe aceeasi tema

- Niciun ban din miliardul furat nu a fost recuperat, iar lista beneficiarilor se afla la procuratura. O spun membrii comisiei de ancheta care sustina ca din acest motiv Eduard Harunjen refuza sa plece din functia de procuror general. Lilian Casu: „Lista finala a beneficiarilor se afla la procuratura.…

- (update 12:13) Ședinșa Consiliului Superior al Procurorilor din data de 3 iulie a luat sfarșit.(update 12:00) Ghenadie Androanache – numit procuror in cadrul Procuraturii raionului Drochia.Ion Sandu, numit procuror in cadrul Procuraturii raionului RezinaSergiu Mocanu numit procuror in cadrul Procuraturii…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi primita de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, marti dimineata, la Palatul Cotroceni. Ulterior, aceasta va merge la Palatul Victoria, unde se va intalni cu premierul Viorica Dancila. Premierul Maia Sandu va fi insotita de viceprim- ministrul Andrei…

- Replica directorului general, Serghei Nastas la invinuiri:"Urmare a evenimentelor din ultima perioada pe scena politica din Republica Moldova și solicitarilor de a-mi depune demisia, cred ca toți au observat cat de des apare I.S. „Poșta Moldovei” și numele meu la știri.

- Organizațiile civice FreeMoldova și OccupyGuguța au creat o petiție on-line prin care cer demisia procurorului general, Eduard Harunjen, pentru ca „a demonstrat in activitatea sa ca nu se supune adevarului și justiției, ci intereselor de partid”.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, investita in functie printr-un vot al Parlamentului declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala, cere demisia procurorului general, Eduard Harunjen, pentru incalcarea Constitutiei. Maia Sandu considera ca in locul lui Harunjen „va fi angajat un…

- Maia Sandu a declarat joi, intr-un interviu acordat presei de la Bucuresti, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror general ar fi "un scenariu minunat" pentru Republica Moldova. Ipoteza cu Kovesi procuror general al Moldovei a fost lansata de agentia rusa Sputnik in momentul in care…

- Anul trecut, Presedintia Republicii Moldova a cerut institutiilor de la Chisinau sa investigheze activitatea acestuia, pe care il acuza de partizanat si de corupere politica a alesilor locali din nordul Republicii Moldova. Intentiile presedintiei pro-ruse de la Chisinau au fost anuntate in contextul…