Potrivit prim-ministrului Republicii Moldova, in cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua la Bucuresti pe 2 iulie, discutiile cu autoritatile romane se vor axa pe dezvoltarea mai multor proiecte cu ajutor din partea Romaniei.



"Ne dorim acum sa se urgenteze implementarea anumitor proiecte, in special in domeniul energetic, ca sa asiguram sustenabilitatea sistemului furnizarii energiei electrice si gazelor naturale, sa fie asigurata diversitatea resurselor energetice", a spus Maia Sandu.



De asemenea, potrivit premierului Republicii Moldova, Chisinau este interesat si de…