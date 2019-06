Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), premier al majoritatii parlamentare 'ACUM'-Partidul Socialistilor (PSRM), Maia Sandu, considera ca decizia guvernului condus de Pavel Filip de a muta Ambasada Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim constituie o "ofensa la adresa SUA',…

- Sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), premier al majoritatii parlamentare 'ACUM'-Partidul Socialistilor (PSRM), Maia Sandu, considera ca decizia guvernului condus de Pavel Filip de a muta Ambasada Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim constituie o "ofensa la adresa…

- "Aceasta decizie denota disperare, este o ofensa la adresa SUA. Atunci cand un guvern expirat care nu mai are putere legitima, se apuca sa ia asemenea decizii... Sunt sigura ca SUA n-o sa aprecieze aceasta atitudine si aceasta actiune. O bataie de joc din partea lui Filip si a coechipierilor sai',…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc incearca sa cumpere bunavoința SUA prin anunțul de marți seara privind mutarea ambasadei molodevenești din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Totul, in contextul in care SUA a transmis ca voința poporului moldovenesc,…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat ca decizia Guvernului Filip de marti, 11 iunie, de a muta Ambasada Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si hotararea de a semna Acordul cu privire la vanzarea terenului pentru constructia Ambasadei SUA in Republica Moldova „denota disperare” si…

- Premierul Moldovei, Pavel Filip, a anunțat ca Republica Moldova iși muta ambasada la Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim, noteaza deschide.md. „Un proiect asupra caruia s-a lucrat de mai mult timp este despre transferarea Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim”, a declarat Pavel…

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata din orasul Tel Aviv in Ierusalim.