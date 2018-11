Stiri pe aceeasi tema

- Blocul electoral Miscarea de Rezistenta Nationala ACUM, formata din Partidul Platforma Demnitate si Adevar, Partidul Actiune si Solidaritate si membri ai societatii civile, si-a prezentant sambata, 3 noiembrie, angajamentele principale pentru urmatorii patru ani, in cadrul unui eveniment public, transmite…

- Liderul Mișcarii Populare „Antimafie", Sergiu Mocanu, considera ca Vlad Plahotniuc are șanse mari ca, dupa urmatoarele alegeri parlamentare, sa aiba in Parlament cel puțin 50 de deputați și, din acel moment, acesta va capata singurul instrument care-i lipsește la ora actuala – legitimitatea. Pentru…

- Viziunea pro-Moldova este cea 'de-a patra cale' pentru republica, dupa optiunile de pana acum: pro-UE, pro-Est si Unirea cu Romania, a spus el, in discursul sustinut in fata a zeci de mii de simpatizanti democrati. Aceasta este viziunea pe care o va imbratisa in campanie PDM si in baza careia…

- Miscarea de Rezistenta ACUM organizeaza joi o actiune publica in fata sediului parlamentului de la Chisinau, in contextul audierilor cu privire la furtul miliardului, informeaza Radio Chisinau. Activistii miscarii din care fac parte Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), Platforma Demnitate si Adevar…

- Partidul Actiune si Solidaritate a anunțat oficial ca reprezentanții acestuia, inclusiv Maia Sandu, vor refuza orice invitație la emisiunile de la patru posturi de televiziune și cateva posturi de radio.

- Patru partide din Republica Moldova ar intra in parlament daca duminica ar avea loc alegeri legislative, informeaza marti Europa Libera, citand un sondaj realizat la inceputul lunii septembrie de catre Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova. Astfel, in viitorul legislativ…

- Partidul Actiune si Solidaritate, condus de catre Maia Sandu, considera ca refuzul autoritatilor de frontiera de a permite accesul unor cetateni romani in Republica Moldova care participa la un mars cu ocazia Centenarului pe motiv „ca nu ar avea argumente intemeiate sa o faca” este unul abuziv si vine…

- Lidera PAS, Maia Sandu, susține ca atunci cand Partidul Acțiune și Solidaritate va fi la guvernare, „iți asuma sa mareasca cu cel puțin 50% salariile tuturor angajaților din educație". Declarația a fost facuta in cadrul petiției lansate astazi de catre un grup de profesori care cer marirea salariului…