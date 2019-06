Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca „benzinariile duty free, magazinele, barurile si restaurantele duty free la intrarea in Republica Moldova si in regiunea transnistreana vor fi interzise”.

- Liderul Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, a declarat joi ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror general ar fi "un scenariu minunat" pentru Republica Moldova.Vezi și: Klaus Iohannis se IMPLICA in criza din Republica Moldova - Șeful statului iși trimite OMUL…

- Acțiunile Alianței Kozak din Parlament și in special ale liderei PAS, Maia Sandu, sunt iraționale și pot duce spre varsari de sange și razboi civil. De aceasta parere este jurnalista Irina Severin intr-o postare pe Facebook. In opinia acesteia, Maia Sandu joaca un rol decisiv in tentativa Rusiei de…

- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis un comunicat privind situația politica din Republica Moldova în care saluta crearea coaliției majoritare din Parlament precum și a noului Guvern, condus de Maia Sandu.

- Fostul Prim-ministru al R. Moldova, Valeriu Muravschi, nu crede ca un guvern minoritar este ieșirea din blocajul politic actual. Declarația a fost facuta într-un interviu pentru europalibera.org, fiind întrebat pe cât este realist pachetul cu care vin deputații Blocului ACUM și…