- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Maia Morgenstern a trecut printr-o situație dureroasa: actrița și-a rupt o mana pe scena, in timpul unui spectacol in Piatra Neamț. Chiar daca trebuie sa o țina in ghips, actrița nu renunța la turneele pe care le are programate.

- Un copil de șapte ani, accidentat de un șofer beat, a decedat în drum spre spital. S-a întâmplat sub privirile mamei copilului, pe un drum din satul Corjeuți, raionul Briceni, duminica seara. La venirea medicilor, copilul era conștient, dar s-a stins în…

- Evenimentul rutier s-a produs in aceasta seara, pe DN – 15, in localitatea Lilieci, din comuna Hemeius. O femeie de 41 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe directia Bacau – Piatra Neamt, in localitatea mai sus mentionata ar fi intrat intr-o depasire moment in care a surprins…

- Un copil a fost accidentat astazi pe partia Noua din Sinaia. Fetita de 9 ani, din Bucuresti, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita cu placa de snowboard de un turist care mergea cu viteza.Salvatorii au im...

- Producatorul David Parfitt l-a acuzat pe mogulul Harvey Weinstein ca l-a agresat fizic in timpul filmarilor la "O saptamana cu Marilyn/ My Week With Marilyn", marturisind incidentul in documentarul "Working with Weinstein", realizat de Channel 4, informeaza BBC. David Parfitt a marturisit ca Weinstein…

- Conform reprezentantilor SCJU Arad, o pacienta de 63 de ani internata in 3 februarie cu simptomatologie de gripa a decedat duminica seara, in urma complicatiilor aparute. Femeia fusese internata la Sectia Anestezie Terapite Intensiva, cu probleme respoiratorii severe. Surse medicale…

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Gyor, rivala celor de la CSM București, a ramas fara cea mai buna jucatoare: Nork Mork s-a accidentat grav. Echipa maghiara, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la handbal…

- Scandal in echipa de Cupa Davis a Romaniei, dupa un meci care trebuia sa fie doar o formalitate. "Tricolorii" au invins Luxemburg cu 4-1, la Piatra Neamt, iar Marius Copil, tenismenul care a castigat doua jocuri, l-a pus la punct pe Nicolae Frunza, invins in prima partida cu Ugo Nastasi.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Vinovata de situatia de pe partie ar fi vremea, care s-a incalzit, dar si personalul care administreaza partia, informeaza Romania TV. In momentul in care temperaturile au crescut zapada de pe partia de tubing s-a topit, iar cand vremea s-a racit din nou totul s-a transformat intr-un veritabil patinoar.…

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei, scrie NEWS.RO.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa lui Jean-Claude…

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei incepe un nou capitol, sub bagheta recent investitului capitan-nejucator, Gabi Trifu, in acest weekend, la Piatra Neamt, impotriva unei 'nationale' formate din jucatori care nu au clasament ATP. Luxemburgul are un jucator de Top 30 - in Gilles Muller, insa…

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, vineri, trei muncitori…

- Cazurile de agresiuni in scoli par din ce in ce mai dese. Si mai violente. Un elev de clasa a VIII-a din Sanmihaiu Roman, in judetul Timis, a avut nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale, dupa ce a fost batut crunt de tatal unui coleg.

- Dragoș Victor Chitic, primar al orașului Piatra Neamț a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție sub aspectul savarșirii infracțiunii de abuz in serviciu, la data faptei acesta fiind viceprimar al municipiului. Iata comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: CHITIC DRAGOS VICTOR, la data faptei viceprimar al municipiului Piatra Neamt, judetul Neamt, in prezent primar al aceluiasi oras,VISAN VASILE,…

- Anca Radulescu e cumnata Mihaelei Radulescu. Diva de la Monaco nu a fost la nunta acesteia cu fratele sau, insa cele doua au ajuns sa se cunoasca la spital. Anca Radulescu este de profesie make-up artist și este soția fratelui Mihaelei Radulescu, Florin. Intre cele doua exista o relație foarte apropiata,…

- Ghinion teribil pentru Anda Adam! Artista s-a accidentat la piciorul stang in timpul emisiunii Exatlon si a ajuns sa mearga in carje. Ea s-a mai accidentat grav la acelasi picior in urma cu cativa ani, in timpul emisiunii „Dansez pentru tine”. Anda Adam a fost supusa unor investigatii medicale in Republica…

- Efortul supraomenesc al Simonei Halep din timpul finalei de la Australian Open si a spus cuvantul, iar, dupa meci, constanteanca a ajuns la un spital din Melbourne, fiind tratata pentru deshidratare, dupa cum informeaza ESPN.Sportivei i s au pus perfuzii si a stat patru ore la spital.Jucatoarea de tenis…

- Directoarea unei gradinite din Capitala a fost ucisa cu sange rece de fostul sot. Femeia a fost injunghiata de doua ori, a ajuns la spital, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Barbatul cu care are doi copii a fost prins de catre politisti la scurt timp si dus…

- Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze din aceste institutii si sa isi dea acordul pentru a…

- Real Madrid a invins la o diferența impresionanta pe propriul teren pe Deportivo La Coruna, echipa unde Florin Andone a fost titular, scor 7-1. Dar momentul meciului a fost accidentarea horror a lui Cristiano Ronaldo.

- Unul dintre concurenții de la Exatlon Romania, Ionuț, s-a accidentat destul de serios, el fiind nevoit sa paraseasca spațiul de concurs pe targa. Ionuț din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, show-ul transmis de Kanal D, a avut mari probleme in ediția difuzata sambata, 20 ianuarie. In urma confruntarii…

- Un sofer a accidentat grav un barbat si un copil de un an si sapte luni, sambata seara, in Craiova, apoi a fugit de la locul accidentului. Politistii il cauta in tot orasul, dar si in localitatile limitrofe. Polițiștii craioveni il cauta pe conducatorul auto care sambata seara a accidentat grav un barbat…

- Potrivit unor surse citate de Antena 3, Gheorghe Ștefan ar fi autorul denunțului in dosarul in care șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut joi 24 de ore de procurorii DNA.Intrebat de presa daca este adevarat, fostul primar al orașului Piatra Neamț a negat, spunand ca…

- Maia Morgenstern și Marius Bodochi vor juca la Suceava piesa „Elixir”. Spectacolul este programat la Casa de Cultura, pe 23 februarie, de la ora 19.00. Biletele costa 70 de lei și pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura. Elevii, studenții și pensionarii vor plati 50 de lei pentru un bilet.

- La Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc pe 23 februarie, de la ora 19,00, spectacolul "Elixir". Dstributia: Maia Morgenstern si Marius Dodochi. Decorul este semnat de Anca Cernea, regia de Marel Top. Costume: Teodora Burz."Dragostea este oare un sentiment declansat de ...

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Serviciul Salvamont din Poiana Brasov a trebuit sa intervina, marți, in jurul orei 17.15, pe partia Drumul Rosu, pentru a acorda primul ajutor in cazul unei persoane care a suferit un traumatism grav de coloana, in timpul unei drumeții pe partia de schi. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, turistul…

- Nacho Novo a suferit un atac de cord, in timpul unui meci de fotbal. S-a intamplat la o partida a legendelor celor de la Glasgow Rangers, la Berlin. Spaniolul, care are doar 38 de ani, a suferit caderea in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a fost lansata o campanie de denigrare si defaimare impotriva ei si a municipalitatii, dar ca acest lucru nu o sperie pentru ca este „tabacita” si a mai trecut prin asta. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludesti, judetul Dambovita, a fost impuscat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Victima este fiul primarului, profesor universitar. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare, iar incidentul a avut loc in…

- Legenda rockului romanesc, tobosarul Ovidiu Lipan Tandarica, isi va petrece sarbatorile de Craciun si Revelion asa cum ii sta bine unui artist: pe scena, la Piatra Neamț și Iași. Artistul spune ca de Craciun ar trebui sa fim mai cumpatați, sa ne apropiem mai mult de spiritualitate, de meditatie, impreuna…

- Un barbat de 56 de ani, din Galati a decedat dupa ce a fost accidentat, duminica, pe o strada din Pitesti.Accidentul s-a petrecut pe Calea Bascov. Barbatul s-a angajat sa traverseze strada printr-un loc nepermis si a fost lovit de un autoturism.La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de terapie…

- Perechea Mihaela Buzarnescu / Alena Fomina (Romania/Rusia) s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului ITF de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Buzarnescu si partenera sa au trecut, in sferturi, cu scorul…

- Incidentul a avut loc in localitatea Sangeorz-Bai. Doi politisti au intervenit sa aplaneze un scandal, insa au fost atacati de una dintre persoanele recalcitrante. Citeste si Focuri de arma in judetul Bistrita. Un barbat a fost impuscat dupa ce a atacat cu o bata o patrula de politisti…

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost accidentat mortal vineri seara in jurul orei 19.00 la Zanesti, judetul Neamt. La volanul masinii care l-a accidentat pe barbat se afla Antonio Martins dos Santos, de origine braziliana, fost concurent "Dansez pentru Tine", iar pasager era…

- Astra Giurgiu a invins, vineri, la Ploiesti, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Bucuresti, in primul meci al etapei a XXI-a a Ligii I, in care Alexandru Ionita a inscris din penalti, dar a si ratat o lovitura de la 11 metri. Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 49, cand a fost eliminat…

- O adolescenta de 16 ani a fost acroșata de un autoturism in aceasta seara, in timp ce traversa E85, pe trecerea de pietoni, la Urechești. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții IPJ Vrancea, fata, care este din Urechești, traversa drumul european pe marcajul pietonul,…

- Agentul șef adjunct de poliție Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava, a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost lovit cu o sabie in cap in timpul unei percheziții. Actiunea viza o retea de traficanti de droguri. Conform primelor informatii, marti dimineata au avut loc loc…

- „Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre”, a spus Rovana Plumb. Intrebata daca risca Tudose soarta lui Grindeanu din cauza acestor iesiri…

- O femeie a ajuns la spital, in urma cu cateva minute, dupa ce a fost lovita de un autoturism pe trecerea de pietoni din zona fostului cinematograf Dacia. Polițiștii fac masuratori la fața locului. Din primele informații femeia a fost lovita destul de rau ajungand pe parbrizul autoturismului. Articolul…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a ajuns la spital dupa ce a trecut strada fara sa se asigure si a fost accidentat de o masina. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, in jurul orei 10.50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauți din municipiul Suceava, o femeie de 36 de ...