- In aceasta toamna, Maia Morgenstern si Claudiu Istodor aduc in prim plan povestea familiei Oprea in cadrul celui mai nou proiect produs de Ruxandra Ion si difuzat de Antena 1, „Sacrificiul”, ce va avea marea premiera miercuri, 11 septembrie, respectiv joi, 12 septembrie, de la 20:00.

- Maia Morgenstern face parte din distribuția Sacrificiul, ce urmeaza sa fie difuzat in curand de Antena 1. In serial, actrița și fostul ei soț, Claudiu Istodor, formeaza un cuplu. Aceasta a spus care este relația dintre ei, desi s-au desparțit de ceva vreme, in viața reala. „Claudiu Istodor este tatal…

- Dupa ce au divortat in urma cu 20 de ani, actorii Maia Morgenstern (57 de ani) si Claudiu Istodor (58 de ani) sunt din nou sot si sotie, insa fictiv, in noul serial ce va fi difuzat din toamna la Antena 1, „Sacrificiul“, regizat de Ruxandra Ion (63 de ani).

- Maia Morgenstern a fost casatorita in perioada 1983-1999 cu actorul Claudiu Istodor, dar asta nu i-a impiedicat sa joace in numeroase spectacole impreuna. Celebra actrița a dezvaluit detalii incredibile despre viața personala și despre copiii ei!

- Ca actor, transformarile prin care treci de dragul personajului sunt infinite! Poate cel mai bine stie asta actrita Maia Morgenstern. A fost rasa in cap, și-a schimbat culoarea parului sau a purtat peruci! Cea mai recenta schimbare a facut-o pentru serialul Sacrificiul, de la Antenaa 1, acolo unde joaca…

- „Sacrificiul”, serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1 și care va avea premiera in aceasta toamna, reda trei povești excepționale, cu destine memorabile, una dintre ele aducand in prim plan viata familiei Oprea.

- Nume mari ale teatrului romanesc, actori care au jucat in serialul „Fructul oprit“, in frunte cu Maia Morgenstern (57 de ani), Adriana Trandafir (63 de ani), Marian Ralea (61 de ani), se alatura noii productii de la Antena 1, „Sacrificiul“.

- Nume mari ale teatrului romanesc se alatura distribuției serialului Sacrificiul, produs de Ruxandra Ion și difuzat incepand din aceasta toamna la Antena 1. Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Ana Ciontea, Marian Ralea, Virginia Rogin, Mihai Calin și Bogdan Stanoevici sunt noile nume care vor face parte…