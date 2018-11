Stiri pe aceeasi tema

- Ambițioasa și dornica sa-și dezvolte aptitudinile artistice, Doinița Oancea a apelat la ajutorul celebrei profesoare de actorie de la Hollywood pentru a desprinde din tainele acestei meserii. Interpreta Tanței din „Fructul oprit” va lua lecții de la Ivana Chubbuck.

- In 2008, Stratan a intrat la Sectia de Actorie a Universitatii de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti. In urma aparitiei in filme de scurtmetraj, actrita Cosmina Stratan a optinut rolul principal in „Dupa dealuri". Recent a terminat filmarile la o productie BBC, in Irlanda, care porneste…

- Profesoara de canto Renate Grad a facut spectacol la Vocea Romaniei, dupa ce i-a cucerit pe toți cei patru jurați. Tanara de 30 de ani a cantat interpretat „I will always love you”, hit-ul regretatei Whitney Houston. Renate Grad este din Vișeul de Sus și a venit in București sa studieze canto clasic…

- Desi scoala romaneasca de actorie este foarte diferita fata de cea de la Hollywood, regizorii americani sunt interesati sa vina in Romania. In urma cursului sustinut de David Lipper in 2012, participantii s-au adaptat rapid tehnicii americane a Ivanei Chubbuck si s-a observat o imbunatatire…

- Actorul cu origini romanesti sustine la Bucuresti un curs de actorie, dupa metoda celebrei Ivana Chubbuck, profesoara unor staruri ca Brad Pitt si Halle Berry. Iar planurile lui in Romania nu sunt deloc modeste… David Lipper Locuiește la Los Angeles, dar planuiește sa-și cumpere o casa și aici. Sa aduca…

- Miercuri, la Muzeul National Cotroceni, Mihai Sora, Maia Morgenstern, Marius Manole, Amalia Enache si Ana Barton au fost colegi de banca cu copii din Generatia „Singur acasa", ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. S-a discutat despre importanta scrisului de mana, iar copiilor li s-a…

- Deși in prezent, traiește o viața ca-n filmele romantice de la Hollywood alaturi de Lidia Buble, pe Razvan Simion pare ca-l ajung din urma problemele nerezolvate din trecut! El și fosta soție, Diana Simion au fost dați in judecata de asociația de proprietari din blocul in care au locuit pentru prima…