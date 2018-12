Maia Malancus lanseaza un cover dupa piesa lui Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Stiri pe aceeasi tema

- In seara in care Mos Ene vine pe la gene, iar Mos Nicolae are grija ca ghetutele copiilor sa fie pline cu cele mai gustoase dulciuri si fructe, AMNA lanseaza „E sarbatoare acum”. Versurile sunt scrise chiar de catre artista, iar piesa este produsa de Adina Bold. „Am scris acest colind anul trecut, in…

- Dupa colaborarile de succes alaturi de diferiți artiști și mai multe single-uri care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, Robert Toma lanseaza piesa și videoclipul „Fara sfarșit”. O coproducție DeMoga Music și Cat Music, „Fara sfarșit” este compusa de artist alaturi de Marius Moga,…

- Astrid S lanseaza varianta acustica a single-ului „Emotion”, o piesa emotionanta, de un dramatism coplesitor, sustinuta prin acorduri de pian si versuri de o luciditate profunda. Onestitatea ce sta la baza piesei „Emotion” cladeste un intreg univers muzical, care incearca sa redea in mod fidel durerea…

- Maia Malancuș, caștigatoarea primului sezon Vocea Romaniei Junior, lanseaza a doua sa piesa, „Noi nu plecam de aici”, dupa colaborarea cu ADDA pentru single-ul „Vreau sa zbor”. Maia Malancuș a revenit in studioul mentorului ei, Marius Moga, pentru cea de-a doua piesa, intitulata „Noi nu plecam de aici”.…

- Voltaj se reinventeaza și lanseaza „Amprente”, o piesa cu un sound surprinzator care se imbina perfect cu vocea solistului, Calin Goia. Single-ul este compus de catre trupa impreuna cu cei de la EpiQ, iar videoclipul este regizat de Silviu Mindroc. „«Amprente» aduce multe premiere pentru noi. Este o…

- OMAR, caștigatorul Next Star 2013, lanseaza single-ul și clipul „Por tu amor”. Piesa, cu versuri in limba araba și spaniola, este compusa de Sergiu Ene, Lucian Darie, Enri Demi, Sebastian Badiu, Ahmad Arnaout și Carlitos. In regia Isabellei Szanto, clipul reda in imagini fresh un mix de elemente orientale…

- DJ Layla lanseaza alaturi de Sianna “Love Is Calling”, piesa semnata de producatorii muzicali ai proiectului, Radu Sirbu si Sianna. In regia lui Alexei Sirbu, videoclipul este o coproductie Cat Music & Rassada Music si dupa cum declara DJ Layla, este cel mai “picant” videoclip al sau de pana acum. „Piesa…

- Vescan revine cu un nou single in colaborare cu MIRA pentru piesa “Ce-o fi, o fi”, o piesa despre sensul vieții, cu mesaj puternic, emoționant. “Ce-o fi, o fi” a fost compusa de Vescan, Mahia Beldo, MIRA și Jo și produsa de Mahia Beldo, master Adi Colceru. “Ce-o fi, ce o fi” este o piesa... View Article